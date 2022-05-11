Почему Константин Богомолов мог устроить скандал после премьеры «Вишневого сада»

Вот уже несколько дней в СМИ рассказывается о скандале, который учинил Константин Богомолов после премьеры спектакля «Вишневый сад». После дебютного показа постановки худрук театра на Малой Бронной отчитал ее режиссера Микиту Ильинчика за отсутствие наглости и мхатовские интонации, мешающие массовому привлечению зрителей.

Также Богомолов заявил, что «нам зал продавать надо, а не делать эстетский спектакль». И посоветовал молодому режиссеру перенести действие постановки на какое-нибудь ранчо в Иллинойсе. После чего лица актеров, задействованных в первом действии, были измазаны краской.

А чуть позже в соцсетях Константин Богомолов объявил о дополнительной дате спектакля – 18 мая. И стало понятно, что скандал худрука был своего рода перформансом, задача которого – привлечь зрителей.

«Спектакль любим зрителями и актерами. И мной, несмотря на слухи, что, мол, придуманный нами финал с дискуссией о театре – внезапный скандал, вызванный моим недовольством премьерой, — объяснил Константин Богомолов. — Нет, мне очень нравится тонкая, изысканная работа Микиты Ильинчика. И я с удовольствием принял его идею устроить в конце внезапный перевертыш. Я люблю театр, который умеет сам над собой посмеяться. Так что, как говорил герой Джером Джерома – Все в сад».

Итак, стоит ли постановка Микиты Ильинчика зрительского интереса? Или же Константин Богомолов просто пытается поддержать искусственный интерес к новому детищу своего театра?

Еще задолго до премьеры интерес к постановке«Вишневый сад» Микиты Ильинчика. подогревал тот факт, что роль Раневской должна была сыграть трансгендер Наташа Максимова. Но этого не случилось. В итоге этот образ в двух составах воплощают актрисы Лариса Богословская и звезда сериала «КГБ в смокинге» и бывшая жена Эдуарда Лимонова Екатерина Волкова.

больше по теме Константин Богомолов поставил «Таню» Алексея Арбузова в Театре на Бронной Премьерные показы намечены на конец апреля.

Безвременье в спектакле «Вишневый сад»

Также в спектакле заняты Игорь Миркурбанов, Дмитрий Куличков, Александра Ревенко и старейшая актриса театра на Малой Бронной Вера Майорова, которая служит коллективу с 1962 года. Худрук театра Константин Богомолов задействовал ее в нескольких спектаклях репертуара: «Бесы», «Таня», «Дядя Лева», «Лунная масленица».

«Вишневый сад» в театре под руководством Константина Богомолова ждали давно. Но его премьера постоянно переносилась, поскольку ранее театр на Малой Бронной занимал дворец на Яузе и вот теперь, после ремонта вернулся в свое историческое здание, на одноименную улицу. И появление постановки все-таки также приурочивали и к этому событию.

Наверное, символично, что спектакль дошел до зрителей именно в это время. Как известно, Чехов писал свою пьесу в самом начале XX века, когда в воздухе витало ощущение больших перемен. И как раз сейчас мы и находимся в эпицентре тех самых грядущих потрясений, когда ощущаешь, что «Вся Россия – это и есть тот самый вишневый сад», о чем в пьесе говорит вечный студент Петя Трофимов.

Миркурбанов с усиками и несколько нарядов Екатерины Волковой

Действие спектакля Микиты Ильинчика происходит словно в безвременье. Зрителям довольно трудно понять, в какой период живут герои чеховской пьесы, поскольку одни артисты одеты по-современному, а наряды других больше стилизованы под эпоху Антона Павловича.

Кстати, если Раневская Лариса Богословская появляется перед зрителями в одном платье, то ее коллега по этой же роли Екатерина Волкова успевает сменить несколько.

Звезда сериала «Содержанки» Александра Ревенко (Варя) в начале спектакля одета в темную водолазку и длинную черную юбку, а вот в финале длина ее юбки заметно сокращается, что, видимо, символизирует переход от относительно беззаботной сытой жизни к другому будущему. Хотя не факт, что темному… Многие зрители отметили, что у Александры красивые стройные длинные ноги.

А вот Игорь Миркурбанов, играющий Гаева, как денди лондонский одет – в шикарный костюм-тройку. Его образ дополняют усики а-ля Чарли Чаплин. Как говорят, эту деталь придумал Константин Богомолов.

Если хрестоматийный Гаев больше ассоциируется с инфантильным, потерянным помещиком, то Миркурбанов делает его ярким, желчным, ироничным, все понимающим про эту жизнь. Интересно, что Игорь Миркурбанов в фильме «Вдох-выдох» играл в тандеме с Екатериной Волковой. И впервые после той работы они встретились на сцене спектакля «Вишневый сад».

Кстати, и уж совсем «фирменным хулиганством» выглядит разговор Игоря Миркурбанова, играющего по Гаева, по кнопочному телефону…

Еще один дополнительный штрих к образу персонажа Игоря – это то, что он постоянно сосет леденцы. Впрочем, Гаев делает это и в пьесе «Вишневый сад». Поэтому авторские добавки здесь сведена к минимуму.

Как на Микиту Ильинчика мог повлиять Константин Богомолов

Вообще, текст Антона Чехова сокращен ровно настолько, насколько позволяет это зрителю услышать самые важные чеховские тексты и режиссерские интонации. И понять, насколько Чехов современен и актуален сегодня, в период гаджетов и засилья информации. Впрочем, некоторые авторские вольности дают аудитории возможность еще больше прочувствовать связь времен, особенно когда на вопрос «Перед каким несчастьем» Фирс отвечает «Перед свободой» вместо оригинального «Перед волей».

Возникает ощущение, что с текстом поработал филолог-профессионал, коим является Константин Богомолов. Поэтому скандальный перформанс Константина Юрьевича, вероятно, возник не случайно.

Его влияние на молодого режиссера ощущается на протяжении всего спектакля, потому что в постановке использованы любимые богомоловские приемы: те же методы актерского существования, то же использование видеокамер, проекции актерских крупных планов.

Кстати, видео артистов, появляющиеся на заднике, больше напоминают ретро-фотографии, на заре их появления. А эпизод, когда реальный шкаф, к которому обращается Гаев, заменен на надпись «Шкаф», снова же отсылает нас к традиционным методам Богомолова.

В спектакле поднимается много злободневных тем. На чьей стороне правда: хищников-дельцов, подобных Лопахину, или идеалистов-мечтателей, верящих в светлое будущее, похожих на вечного студента Петю Трофимова? Куда идет солдат-инвалид, потерявший руку, который просит милостыню у Раневской? И придет ли он вообще куда-то?

Уехать нельзя остаться. Где в этом предложении поставить запятую? (Символично, что Рената Литвинова, играющая Раневскую в МХТ им. Чехова, уехала в Париж, так же, как и ее героиня).

И можно ли вернуть прежний вишневый сад, если деревья плодоносят только раз в два года? И что делать, если в имении прошла вся твоя жизнь, здесь живут воспоминания о первой любви и похоронены родные, но оставаться здесь больше нельзя?

Режиссер создал камерный, тихий, пронзительно-грустный спектакль о потерянных людях, не представляющих своего будущего.

И иногда им, как и Шарлотте Ивановне, остается жить только воспоминаниями, прислушиваясь к звукам затихающего еврейского вальса и смотря на исчезающие танцующие тени прошлого.

Смотрите также

Еще больше интересных материалов в Telegram-канале.