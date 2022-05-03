Большой театр заменил два спектакля уехавших из России режиссеров

В мае не будут показаны балет «Нуреев» и опера «Дон Паскуале».

Большой театр убрал из графика постановок для спектакля. Речь идет о балете «Нуреев» режиссера Кирилла Серебренникова и опере «Дон Паскуале» Тимофея Кулябина.

Первый был запланирован к показу 6, 7 и 8 мая. Теперь его заменит балет «Спартак».

Вторая стояла в графике 5, 6, 7 и 8 мая. Вместо нее театр представит оперу «Севильский цирюльник».

Об этом сообщает в Telegram-канале Большого с пометкой, что все приобретенные билеты действительны.

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Причины, почему театр заменил одни спектакли другими, не уточняются. Но стоит отметить, что оба режиссера, поставившие эти произведения, уехали из России, высказавшись против действий вооруженных сил своей страны на территории Украины.

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