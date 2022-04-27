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Встречи и расставания: в Театре Романа Виктюка поставили спектакль «#Люблюнемогу»

Постановка описывает несколько историй любви.

Встречи и расставания: в Театре Романа Виктюка поставили спектакль «#Люблюнемогу»
«#Люблюнемогу», фрагмент афиши спектакля. Фото: teatrviktuka.ru

12 и 13 мая в Театре Романа Виктюка состоится премьера спектакля «#Люблюнемогу».

Постановка основана на пьесе-альманахе Ольги Никифоровой, в которой собрано несколько историй любви на улицах больного города: смешных и трогательных, счастливых и драматичных, но главное — очень узнаваемых. Это мозаика встреч и расставаний, как будто произошедших с нашими друзьями или соседями. Это калейдоскоп примеров эффекта бабочки, когда любая мелкая случайность может изменить судьбу человека.

В постановке заняты Дмитрий Бозин, Наиль Абдрахманов, Екатерина Карпушина и еще десяток актеров. Режиссер — Дмитрий Голубев.

Первые показы пройдут 12, 13 и 27 мая.

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