«Сатирикон» приглашает исследовать творческий бунт Даниила Хармса

31 мая и 1 июня в театре «Сатирикон» пройдут премьерные показы нового спектакля «Елизавета Бам» по одноименной пьесе Даниила Хармса.

Однако режиссер постановки Гоша Мнацаканов добавил в текст произведения моменты из биографии самого автора и решил исследовать его художественный бунт.

«Вся его «детскость» и алогизмы пропитаны ужасной болью, безграничным чувством несвободы, которое он ощущал от всего вокруг, начиная с низкого, дождливого, серого неба, заканчивая НКВД. Я не могу понять, почему и отчего такие прекрасные и великие люди, настоящие творцы погибают как последние собаки в холодной клетке? — говорит режиссер. — Хотя сколько у Хармса на этот счет смешных рассказов… Юмор — очень важная составляющая этого автора, я бы даже сказал, незаменимая. И я пытаюсь с каждой репетицией проникнуть в его структуру юмора, не всегда понятную нынешнему зрителю, людям, которые не жили в те времена, понять его природу».

На сайте театра отмечается, что в данной постановке не так важен сюжет, как ощущение жизни.

В спектакле заняты Антон Кузнецов, Полина Райкина и другие актеры, причем почти все играют персонажей противоположного пола.

В июне «Елизавету Бам» поставят 1-го и 16-го числа.

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