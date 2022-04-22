Дон Кихот прибыл в современную Россию в новом спектакле Театра на Таганке

22 и 23 апреля в Московском театре на Таганке состоится премьера спектакля «Дон Кихот».

Постановка задается вопросом, кем бы был благородный идальго, если бы появился в наше время. Герои перемещаются из Испании 17-го века в Россию 21-го, в 2018 год. Вокруг кипят футбольные страсти, кто-то устроил настоящую русскую свадьбу, и тут в бесконечном заснеженном поле появляется последний отважный рыцарь. Правда, возможно, что главный герой истории все-таки не он, а его верный оруженосец Санчо Панса.

Главные роли в спектакле играют Павел Комаров и Василий Уриевский. Добавим, что постановка вышла ко дню рождения театра.

Следующие показы запланированы на 7 и 8 июня.

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