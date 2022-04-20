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В театре «Золотое кольцо» покажут рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда»

Библейская история в современном прочтении не перестает быть актуальной.

В театре «Золотое кольцо» покажут рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда»
«Иисус Христос — суперзвезда», фрагмент афиши. Фото: www.golden-ring.ru

28 мая на сцене московского театра «Золотое кольцо» будет поставлена культовая рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда».

Это будет постановка санкт-петербургского театра «Рок-опера», обновленная и более приближенная к священному писанию.

«Невероятная рок-музыка и современный текст позволяют зрителям увидеть себя в этой истории, побуждая каждого из нас задавать более серьезные вопросы о вере, лидерстве и убеждениях… И все это под величайшие песни, когда-либо написанные!» — говорится в анонсе.

Традиционно постановка выделяется не только музыкой, но и танцевальной составляющей, а также глубокими смыслами, заложенными в каждом акте.

Не нуждающейся в представлении спектакль состоится 28 мая в 19 часов.

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