В театре «Золотое кольцо» покажут рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда»

28 мая на сцене московского театра «Золотое кольцо» будет поставлена культовая рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда».
Это будет постановка санкт-петербургского театра «Рок-опера», обновленная и более приближенная к священному писанию.
«Невероятная рок-музыка и современный текст позволяют зрителям увидеть себя в этой истории, побуждая каждого из нас задавать более серьезные вопросы о вере, лидерстве и убеждениях… И все это под величайшие песни, когда-либо написанные!» — говорится в анонсе.
Традиционно постановка выделяется не только музыкой, но и танцевальной составляющей, а также глубокими смыслами, заложенными в каждом акте.
Не нуждающейся в представлении спектакль состоится 28 мая в 19 часов.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.