В «Гоголь-центре» поставили ранее запрещенную пьесу Андрея Вознесенского

12, 13, 14 и 15 мая в «Гоголь-центре» пройдут премьерные показы спектакля «Берегите ваши лица», по одноименной пьесе Андрея Вознесенского.

В театре рассказали, что это произведение было поставлено в 1970 году на сцене Театра на Таганке Юрием Любимовым. Спектакль трижды прошел с большим успехом, но затем его запретили, а сама пьеса исчезла и больше нигде не ставилась. Спустя полвека Фонд Вознесенского предоставили «Гоголь-центру» сохранившийся экземпляр текста, а режиссер Савва Савельев написал по его мотивам новую инсценировку, добавив к сюжету историю художника Владислава Мамышева-Монро.

«Пьеса Вознесенского — это манифест свободы. Она поднимает вечные вопросы о назначении человека, о его праве быть собой, праве творить. В желании исследовать эти темы есть удивительная параллель между той «Таганкой» и нашим сегодняшним «Гоголь-центром». А найти ответы на эти вопросы нам помогает наследие выдающегося художника Влада Мамышева-Монро — свободного человека с тысячью лиц», — говорит режиссер Савельев.

В спектакле заняты Вениамин Смехов, Александр Горчилин, Никита Еленев и другие актеры.

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