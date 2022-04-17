В Малом театре поставили «Женитьбу Бальзаминова» с народными артистами

17 апреля в Малом театре состоится премьера «Женитьба Бальзаминова» по пьесам Александра Островского. Это первый спектакль, который труппа приготовила к 200-летию знаменитого драматурга (будет отмечаться в 2023 году). А вообще их будет несколько.

Главную роль в постановке играет Дмитрий Марин. Вместе с ним задействованы народные артисты России Ирина Муравьева, Людмила Титова, Людмила Полякова, Владимир Носик, Виктор Низовой и Светлана Аманова.

«Островский — это наш Шекспир на все времена. Возьмите любую пьесу — и все равно она через какое-то время будет актуальна именно для этого периода. Посмотрите, как современно будет звучать эта пьеса, — цитирует ТАСС актрису Людмилу Полякову. — Нашим спектаклем — его яркими красками и прекрасными образами — мы хотим доставить зрителю удовольствие».

Премьерные показы пройдут 17, 20 и 23 апреля, а также 15 и 27 мая.

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