Константин Богомолов поставил «Таню» Алексея Арбузова в Театре на Бронной

Театр на Бронной объявил о завершении реставрации своей Основной сцены, которая длилась с начала 2020 года. 15 апреля на Патриарших прудах будет сыграна первый спектакль после возвращения — «Вишневый сад».

А 28 и 29 апреля театр представит там свою весеннюю премьеру – постановку «Таня» режиссера Константина Богомолова по пьесе советского драматурга Алексея Арбузова.

Заглавную роль сыграет молодая актриса Анна Патокина. Также в актерском составе: Василиса Перелыгина, Евгения Громова, Вера Майорова и другие.

больше по теме Женаты всего два года: Богомолов опроверг слухи о воссоединении с Собчак Ксения Собчак в настоящий момент находится в Израиле.

Напомним, по этой пьесе в 1974 году был снят фильм Анатолия Эфроса с Ольгой Яковлевой и Валентином Гафтом в главных ролях. По сюжету, Таня – женщина, которая посвятила себя мужу, но вдруг узнала, что он увлекся другой. Героиня оставляет супруга, переживает множество бед, но находит в себе силы жить дальше.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.