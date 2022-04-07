Хабенский передал эстафету спектакля «Контрабас» другому актеру

В 2014 году на сцене МХТ имени Чехова появился спектакль «Контрабас» по пьесе Патрика Зюскинда. Его практически в одиночку восемь лет играл Константин Хабенский.

Но в 2021-м актер занял должность художественного руководителя театра и объявил, что постановка трансформируется. Теперь она стала эдакой экспериментальной площадкой, в которой у разных артистов МХТ будет возможность примерить на себя этот спектакль.

Первым маэстро передал свою роль 41-летнему актеру Артему Волобуеву. И сам же проследил, как артист «входил» в персонажа.

«Контрабас (Новое звучание)» — это новая версия спектакля в исполнении Артема Волобуева. Приходите и вы увидите невероятные взлеты и падения маленького человека в мире большой музыки», — цитирует Хабенского сайт театра.

Первые показы состоятся 15 и 16 апреля, затем 3 и 14 мая.

Добавим, что Артем Волобуев играл в сериалах «Магомаев», «Оптимисты», «Обычная женщина», «Девочки не сдаются» и многих других.

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