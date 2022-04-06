Пройти по пути Каштанки: Музыкальный театр имени Сац представит иммерсивный спектакль

Детский музыкальный театр имени Наталии Сац готовит большую премьеру в Москве — иммерсивный спектакль «Сны Каштанки» на музыку Михаила Броннера.

Изюминка постановки в том, что она пройдет не на сцене, а в фойе театра. Причем действие сюжета будет развиваться не только внутри здания, но и снаружи. Зрители смогут ощутить себя персонажами чеховского произведения.

«Для нас, постановочной команды, особенно важными в этом произведении оказались темы пути героя и возвращения его домой. Поэтому действие происходит в нескольких локациях, что позволяет зрителю в буквальном смысле пройти по маршруту путешествия Каштанки», — говорит режиссер спектакля Мария Фомичева.

Как сообщается на сайте театра, показы назначены на 8 апреля в 19:00 и 9 апреля в 13:00 и 17:00.

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