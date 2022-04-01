Нина Усатова сыграет отчаянную мать в спектакле по рассказам Василия Шукшина

22, 23 и 24 апреля на основной сцене БДТ имени Товстоногова состоятся предпремьерные показы нового спектакля «Материнское сердце». В основу постановки легли несколько рассказов Василия Шукшина.

Сюжет повествует о простой русской женщине, которая потеряла четверых сыновей и теперь бьется за то, чтобы спасти пятого. Главную роль играет народная артистка РФ, 70-летняя Нина Усатова.

Режиссером спектакля выступил художественный руководитель труппы Андрей Могучий. Он собрал на сцене несколько поколений актеров БДТ — от широко известных публике до своих студентов-первокурсников. Всего более 50 человек.

На сайте театра подчеркивается, что показы в апреле и июне будут предварительными, а сама премьера ожидается уже в новом сезоне, в сентябре 2022 года.

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