Людмила Максакова сыграет Марию Каллас в новом спектакле

Ко Дню театра 2022 года Театр имени Вахтангова готовит новую премьеру — спектакль «Мастер-класс. Письма из тишины».
Главную роль исполнит народная артистка России Людмила Максакова, и это ее идея поставить пьесу американского драматурга Терренса Макнелли о легендарной оперной певице Марии Каллас.
«Пьесу «Мастер-класс» Остропольская (бывшая заведующая литературной частью театра. — Прим. авт.) предложила мне пятнадцать лет назад, но тогда эта работа не состоялась, — рассказывает Максакова. — Позже у меня возникли другие планы, но по разным причинам интересные и неожиданные для меня роли не удалось сыграть. Я даже задумала подготовить вечер несыгранных ролей. И вот снова возникло это название — «Мастер-класс».
Постановщиком спектакля выступает Сергей Яшин.
Премьерные показы пройдут 26 и 27 марта, а также 14 и 23 апреля.
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