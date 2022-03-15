Людмила Максакова сыграет Марию Каллас в новом спектакле

Ко Дню театра 2022 года Театр имени Вахтангова готовит новую премьеру — спектакль «Мастер-класс. Письма из тишины».

Главную роль исполнит народная артистка России Людмила Максакова, и это ее идея поставить пьесу американского драматурга Терренса Макнелли о легендарной оперной певице Марии Каллас.

«Пьесу «Мастер-класс» Остропольская (бывшая заведующая литературной частью театра. — Прим. авт.) предложила мне пятнадцать лет назад, но тогда эта работа не состоялась, — рассказывает Максакова. — Позже у меня возникли другие планы, но по разным причинам интересные и неожиданные для меня роли не удалось сыграть. Я даже задумала подготовить вечер несыгранных ролей. И вот снова возникло это название — «Мастер-класс».