Понятно без слов: в Театре сатиры поставили пластический спектакль с Максимом Авериным

Премьера драмы «Арбенин. Маскарад без слов» состоится в апреле 2022 года.

21 апреля в Театре сатиры состоится премьера спектакля «Арбенин. Маскарад без слов». Это будет первая постановка театра после его объединения с «Прогресс сценой Армена Джигарханяна».

Режиссер и хореограф Сергей Землянский объединил пьесы Михаила Лермонтова «Маскарад» и «Арбенин» в одно лишенное слов произведение, где все рассказывается посредством пластики.

«Арбенин. Маскарад без слов» — это манящая радость тайны, в пространстве которой все перепутано — ложь и правда. Здесь те, кто мнит себя кукловодами, становятся марионетками интриги, и наоборот. В этом «королевстве кривых зеркал», в ловушке собственных заблуждений оказывается и главный герой спектакля в исполнении Максима Аверина», — говорится в анонсе на сайте театра.

Отмечается, что в этой постановке впервые задействованы артисты обеих трупп. Создатели спектакля уверяют, что его смысл будет понятен без слов – и тем, кто знает «Маскарад» Лермонтова наизусть, и тем, кто впервые столкнется с этой историей.

Первые показы пройдут 21, 22 и 24 апреля, а также 6 и 17 мая.

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