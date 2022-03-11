Мариинский театр сыграет в Москве оперы «Золото Рейна» и «Китеж»

Валерий Гергиев и его артисты выступят в концертном зале «Зарядье».

11 и 12 марта у Мариинского театра состоятся гастроли в Москве.

В первый день знаменитый дирижер Валерий Гергиев и его труппа представят на сцене концертного зала «Зарядье» оперу «Золото Рейна» Вагнера.

Во второй день оркестр исполнит несколько произведений. В 15 часов публика услышит симфоническую сюиту «Шехеразада» и сюиту из оперы «Сказка о царе Салтане» Римского-Корсакова. А в 20 часов — третье действие оперы того же композитора «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» со знаменитым симфоническим антрактом «Сеча при Керженце».

«В марте отмечается день рождения Римского-Корсакова, и Валерий Гергиев, для которого наследие композитора всегда оставалось в центре внимания, в этом месяце помимо концертов в Москве планирует привезти мариинскую постановку «Сказки о царе Салтане» на родину классика – в Тихвин», — отметили в пресс-службе театра.

Добавим, что в одной программе с «Китежем» прозвучит цикл «Картинки с выставки» Модеста Мусоргского в оркестровой редакции Равеля.

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