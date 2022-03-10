Большой театр впервые поставил в России оперу Сальери «Фальстаф»

Вечером 10 марта в Большом театре состоится премьера оперы Антонио Сальери «Фальстаф, или Три шутки». Произведение поставлено на российской сцене впервые.

По сюжету погрязший в долгах английский аристократ хочет очаровать двух дам, чтобы выманить у них деньги. Но женщины узнают о замысле мошенника и решают жестко над ним подшутить. Но тут в дело вмешиваются их ревнивые мужья. Основой этой озорной истории послужила комедия Шекспира «Виндзорские насмешницы».

Опера будет исполняться на итальянском языке с русскими субтитрами на Камерной сцене Большого театра.

Премьерные показы пройдут 10, 11, 12 и 13 марта.

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