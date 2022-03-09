В РАМТе поставили «Эзопа» с Нелли Уваровой

11 марта на Большой сцене московского РАМТа состоится премьера спектакля «Эзоп» по пьесе Гильерме Фигейредо.

Режиссером постановки выступил Владимир Мирзоев. В ролях: Евгений Редько, Нелли Уварова, Алексей Мясников, Александр Доронин, Мария Рыщенкова и другие артисты театра.

Эзоп — то ли реальный, то ли выдуманный баснописец из Древней Греции. Но ему приписывают десятки коротких басен, по которым еще в античные времена детишек учили мудрости. В спектакле Молодежного театра этот герой упорно стремится к свободе и честности.

«Мы сочиняли спектакль в жанре басни. Басня соединяет в себе комическое и философское начало, в ней есть абсурд, гротеск и психологическая глубина. Смысл нашей басни можно выразить одной короткой фразой: «Каждый человек созрел для свободы», — говорит Владимир Мирзоев.

Ближайшие показы спектакля запланированы на 16 марта, 4, 18 и 27 апреля.

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