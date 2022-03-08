В «Ленкоме» премьера — спектакль «ЛюБоль» с Екатериной Гусевой

8 и 9 марта в театре «Ленком Марка Захарова» состоятся премьерные показы спектакля «ЛюБоль», который труппа специально подготовила к Международному женскому дню.

Режиссером и исполнителей одной из главных ролей в постановке выступил народный артист России Андрей Соколов. Он давно хотел представить на сцене эту пьесу Андрея Яхонтова.

«В этом захватывающе-современном зрелище переплетены отчаянная фантазия и пронзительная правда. В спектакле много музыки, неожиданных трюков и ярких эффектов. Главную роль сыграет актриса театра Моссовета, заслуженная артистка России Екатерина Гусева, приглашенная «Ленкомом» специально для данной постановки», — говорится в анонсе на сайте театра.

Также в спектакле заняты Иван Агапов и Евгений Герасимов, Светлана Илюхина, Дмитрий Мальцев и другие артисты.

Следующие показы намечены на 23 марта и 2 апреля.

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