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Дмитрий Дюжев прочтет «Евгения Онегина» в одноименном моноспектакле

Погрузиться в Пушкина вместе со звездой «Бригады» можно будет 25 марта.

Дмитрий Дюжев прочтет «Евгения Онегина» в одноименном моноспектакле
Дмитрий Дюжев. Фото: Global Look Press

25 марта в московском киноклубе «Эльдар» состоится моноспектакль актера Дмитрия Дюжева. Заслуженный артист РФ прочтет зрителям пушкинского «Евгения Онегина».

«Литературными критиками признано, что таким красивым языком объясняться в чувствах еще никому не удавалось! С началом весны!» — пишет Дюжев в Instagram, приглашая поклонников оценить постановку.

В спектакле прозвучит музыка композитора Сергея Прокофьева, написанная специально для постановки «Евгений Онегин» в Камерном театре. За роялем — Федор Строганов. Начало в 19 часов.

Напомним, недавно Дюжев снялся в новом сериале «Ресторан по понятиям» в роли матерого уголовника.

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