Дмитрий Дюжев прочтет «Евгения Онегина» в одноименном моноспектакле

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«Отъедешь от Москвы, а где-то до сих пор 90-е»: Владимир Сычев про сериал «Ресторан по понятиям», лихих временах и 8 Марта

Актер поделился с Teleprogramma.pro, какие роли он мечтает играть и почему ему все чаще достаются герои из лихих 90-х.