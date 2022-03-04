Дмитрий Дюжев прочтет «Евгения Онегина» в одноименном моноспектакле

25 марта в московском киноклубе «Эльдар» состоится моноспектакль актера Дмитрия Дюжева. Заслуженный артист РФ прочтет зрителям пушкинского «Евгения Онегина».
«Литературными критиками признано, что таким красивым языком объясняться в чувствах еще никому не удавалось! С началом весны!» — пишет Дюжев в Instagram, приглашая поклонников оценить постановку.
В спектакле прозвучит музыка композитора Сергея Прокофьева, написанная специально для постановки «Евгений Онегин» в Камерном театре. За роялем — Федор Строганов. Начало в 19 часов.
Напомним, недавно Дюжев снялся в новом сериале «Ресторан по понятиям» в роли матерого уголовника.
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