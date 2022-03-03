Анна Ковальчук сыграет в новом спектакле «Вишневый сад» Театра имени Ленсовета

В петербургском Театре имени Ленсовета готовят новый спектакль «Вишневый сад».

Знаменитую чеховскую комедию ставят с участием звезды сериала «Тайны следствия» Анны Ковальчук, а также Олега Андреева, Ильи Деля, Ирины Ракшиной и других артистов театра.

«Что же такое Вишневый сад? Этот сад никто никогда не видел, в нем никто никогда не бывал. Откуда в русском человеке эта вселенская тоска по вишневому саду? — задается вопросами режиссер постановки Уланбек Баялиев. — Почему так смешно и так трагично живет человек? Почему Чехов настаивал, что эта пьеса — комедия? Божественная комедия? Мы будем задавать вопросы. Ответов у нас нет. Мы будем искать трагический нелепый юмор, юмор у края бездны».