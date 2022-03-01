Большой театр отменил концерт Пласидо Доминго к 8 Марта

Шоу «Весна. Любовь. Опера» с испанским тенором не состоится.

Большой театр отменил гала-концерт Пласидо Доминго «Весна. Любовь. Опера», который должен был состояться 8 марта.

Учреждение культуры на своих страницах в соцсетях сообщило зрителям, что билеты на выступление испанского певца можно вернуть в кассы театра до 18 марта, получив обратно свои деньги.

Очевидно, 81-летний испанский тенор не сможет прилететь в Москву из-за ситуации на Украине и ограничения авиарейсов.

Отмены в начале марта наблюдаются во многих международных культурных проектах: выступления российских артистов запрещают на западе, а иностранные звезды отказываются от гастролей в России. Смягчения ситуации, по всей видимости, стоит ждать только после завершения спецоперации вооруженных сил РФ на территории Украины.

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