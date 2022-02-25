Большой театр перенес премьеру балета «Искусство фуги»

Текущие события не дают выпустить спектакль в намеченный срок.

В Большом театре России перенесли премьеру балета «Искусство фуги». Его первые показы должны были состояться 30 и 31 марта (их заменили на балет «Дон Кихот») и 1 и 2 апреля (заменены на балет «Спартак»). Билеты, приобретенные на эти даты, действительны для подменных спектаклей.

Об этом сообщает сайт Большого, отмечая, что причиной переноса стали нынешние события вокруг Украины. Похоже, что не все участники постановки смогут вовремя прибыть в российскую столицу.

«Когда придет время, я надеюсь вернуться в Москву, чтобы завершить эту постановку», — говорит хореограф-постановщик балета Алексей Ратманский.

Коллектив театра очень надеется, что балет «Искусство фуги» все-таки будет закончен и представлен зрителям. Новые даты премьерных показов будут объявлены позднее.

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