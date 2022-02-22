Для тех, кто ездил «на картошку»: в РАМТе готовят спектакль по книге Варламова

В Российском академическом молодежном театре готовится премьера спектакля «Душа моя Павел» — первой сценической постановки одноименного романа писателя и публициста Алексея Варламова.

По сюжету в начале 80-х годов группа первокурсников филфака МГУ едет «на картошку». Студенты принимают свое первое «боевое крещение» в жизни и понимают, что все вокруг устроено не так идеалистично, как они все представляли. Все герои произведения чувствуют приближение скорых перемен.

«Эта история возвращает меня во времена моей молодости, времена переломные, а потому необычайно интересные, когда одни все еще верили в светлое будущее и окружающую их «стабильность», другие же точно знали, что совсем скоро от привычного мира уже ничего не останется, — говорит режиссер спектакля Алексей Бородин. — И вот сегодня, с высоты сорока минувших лет, мне кажется важным взглянуть на то, как у людей открывались глаза, насколько легко или, напротив, мучительно они расставались со своими иллюзиями».

В постановке заняты народная артистка России Лариса Гребенщикова, Янина Соколовская, Александр Доронин, Александр Девятьяров, Яна Палецкая, Полина Виторган и еще два десятка молодых актером РАМТа.

Премьерные показы назначены на 14, 24 и 29 апреля.

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