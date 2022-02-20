В «Сатириконе» поставили «Ревизора» с Тимофеем Трибунцевым

Театр «Сатирикон» начал 2022 год с новой мощной постановки, и это гоголевский «Ревизор». Правда, не совсем он, поэтому спектакль носит лаконичное название «Р».

«Пьеса Гоголя давно уже миф… И, в общем, всем уже понятно, про что это… Конечно же, это пьеса о России, о власти, о грехах и расплате. Но я бы хотел, чтобы спектакль, если он случится, был бы о том, что делает с нами пьеса «Ревизор», какие мысли и чувства она рождает в нас, — говорил о проекте его режиссер Юрий Бутусов. — Хотелось бы, чтобы это была история о том, что искусство способно лечить реальность, лечить жизнь, лечить людей…»

В постановке заняты известные актеры Тимофей Трибунцев, Марьяна Спивак, Константин Райкин и другие артисты «Сатирикона».

Премьера спектакля состоялась 21 января. Ближайшие показы – 24 и 25 февраля, 10 и 11 марта.

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