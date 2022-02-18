Московский театр оперетты представит мюзикл «Дочь Монтесумы»

18 и 19 февраля в Московском театре оперетты состоится премьера мюзикла «Дочь Монтесумы».
Основой для постановки стал одноименный приключенческий роман английского Генри Райдера Хаггарда, создателя «Копей царя Соломона» и «Священного цветка».
Книга рассказывает о завоевании Мексики европейцами и гибели цивилизации ацтеков. Создатели мюзикла уверяют, что сохранили приключенческий дух романа и все его сюжетные линии.
«Поклонников авантюрного жанра ждут головокружительный сюжет, яркие персонажи, ожесточенные поединки конкистадоров с индейцами, вставшими на защиту своей жизни и традиций, великолепие цивилизации ацтеков на пороге гибели империи», — говорится на сайте театра.
Музыку для постановки написал Роман Игнатьев, который прославился масштабными мюзиклами «Монте-Кристо», «Граф Орлов» и «Анна Каренина». Автором либретто и режиссером спектакля выступила заслуженная артистка России Жанна Жердер.
Добавим, что в марте постановку покажут 16 и 31 числа.
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