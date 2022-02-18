Московский театр оперетты представит мюзикл «Дочь Монтесумы»

18 и 19 февраля в Московском театре оперетты состоится премьера мюзикла «Дочь Монтесумы».

Основой для постановки стал одноименный приключенческий роман английского Генри Райдера Хаггарда, создателя «Копей царя Соломона» и «Священного цветка».

Книга рассказывает о завоевании Мексики европейцами и гибели цивилизации ацтеков. Создатели мюзикла уверяют, что сохранили приключенческий дух романа и все его сюжетные линии.

«Поклонников авантюрного жанра ждут головокружительный сюжет, яркие персонажи, ожесточенные поединки конкистадоров с индейцами, вставшими на защиту своей жизни и традиций, великолепие цивилизации ацтеков на пороге гибели империи», — говорится на сайте театра.

Музыку для постановки написал Роман Игнатьев, который прославился масштабными мюзиклами «Монте-Кристо», «Граф Орлов» и «Анна Каренина». Автором либретто и режиссером спектакля выступила заслуженная артистка России Жанна Жердер.

Добавим, что в марте постановку покажут 16 и 31 числа.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.