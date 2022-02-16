В «Сатириконе» поставили чеховскую «Даму с собачкой»

16 февраля в театре «Сатирикон» состоится премьера чеховского спектакля «Дама с собачкой». Несмотря на то, что скоро наступит весна, создатели постановки определили ее жанр, как «осенний рассказ».

«Сюжету о том, что мужчина и женщина – две половинки целого, разбросанные по земле, и вынужденные искать друг друга, много тысяч лет. Он встречается в фольклоре, сказках, мифах, преданиях и религиозных текстах. В «Даме с собачкой» Чехов тоже взялся за подобную историю. Но, будучи человеком, воспитанным в русских реалиях, вложил в нее невозможность, нерешаемость и безвыходность, с которой здесь приходится жить», — говорит о пьесе режиссер спектакля Александр Локтионов.

Историю разыграли на двоих молодые актеры Павел Алексеев и Антонина Рыбаловлева. Вместе с постановщиком у них получился весьма свежий взгляд на литературную классику.

Первые показы пройдут 16 и 17 февраля, а затем 6 и 30 марта.

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