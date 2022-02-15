В МОГТЮЗе «восстал из пепла» спектакль «Спящая красавица» в стиле стимпанк

16 февраля в Московском областном театре юного зрителя под руководством Нонны Гришаевой пройдет возрождение спектакля «Спящая красавица». Это музыкальная сказка, но не стоит ждать интерпретации, похожей на диснеевский мультфильм. Создатели постановки умудрились сделать ее в стиле стимпанк.

Для тех, кто не в курсе, стимпанк поспевает эпоху, когда основной движущей силой прогресса были паровые двигатели. Одежда, техника и манеры поведения в этом стиле особенные и отдают дань викторианской эпохе.

И вот в новом спектакле колдунья управляет раскаленными механизмами, а добрая фея — серебряным дирижаблем. И принц — не кто-нибудь, а изобретатель.

«Никакие технологии не заменят человеческого чувства. Никакие машины не сделают человека счастливее. Добро побеждает зло не с помощью волшебства или техники, а только затратой души и сердца. По-другому не получится, и так будет через сто, двести и тысячу лет. Учите своих детей тратить душу», — говорит режиссер спектакля Ирина Пахомова.

Отметим, что «Спящую красавицу» поставили еще в конце 2020 года, но после всего нескольких показов в театре случился пожар, и большая часть костюмов и декораций сгорела. Художники восстановили реквизит, и вот спектакль готов к своей второй премьере.

Новые показы пройдут 16 февраля и 27 марта.

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