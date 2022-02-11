«Алентова не перестает удивлять»: первые отзывы о спектакле «Мадам Рубинштейн»

21 февраля исполнится 80 лет народной артистке РФ Вере Алентовой. Свой юбилей известная актриса отметит спектаклем-бенефисом «Мадам Рубинштейн».

На днях прошел предпремьерный показ этой постановки на сцене Театра имени Пушкина для близких и друзей. После него в Сети появилось немало восторженных отзывов.

«Я смотрела на маму и… Просто заходилась от восхищения и гордости. Потому что она потрясающая актриса и уникальный профессионал, — рассказала дочь Алентовой Юлия Меньшова в Instagram. — И потому что, пожалуй, только я знаю, чего стоит ей именно эта премьера. И какой же она фантастический боец!» «Вера Валентиновна — большая актриса, красивая женщина. Она сыграла такие роли, без которых мы не можем представить свою жизнь. Конечно, это «Москва слезам не верит», еще я люблю «Время желаний». Не сомневаюсь ни секунду, что она вновь удивит театральную Москву, я буду кричать «Браво!» и дарить цветы. Ее отличает тонкий вкус», — цитирует Александра Олешко издание Woman.ru.

«Алентова не перестает удивлять… Уже видно, что спектакль стоящий», «Ничего себе дает!», «Роскошный бенефис Веры Алентовой», — пишут зрители в комментариях аккаунта театра.

Напомним, премьерные показы «Мадам Рубинштейн» в Театре имени Пушкина запланированы на 20 и 21 февраля, а также 4 и 18 марта.

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