Моника Беллуччи приедет в Москву и в Петербург с моноспектаклем

В России пройдет премьера моноспектакля «Мария Каллас. Воспоминания в письмах» с участием актрисы Моники Беллуччи.

27-28 мая постановку покажут в Александринском театре в Санкт-Петербурге и 30-31 мая — в Театре имени Вахтангова в Москве.

Режиссером проекта стал Том Вольф. Ранее он подготовил документальный фильме и книгу, в которых собрал более 350 неопубликованных писем оперной певицы Марии Каллас за 30 лет. Потом решил превратить этот материал в спектакль.

«При подготовке книги «Мария Каллас. Воспоминания в письмах» мы встретились с Моникой Беллуччи — так родилась идея о сценическом воплощении грандиозного проекта. Для нас обоих постановка стала настоящим испытанием: взять на себя ответственность и рассказать о жизни Каллас, используя только ее собственные слова на протяжении всего шоу», — цитирует режиссера ТАСС.

Героиня моноспектакля рассказывает о небогатом детстве в Нью-Йорке, оккупации в Афинах во время войны, неудачах на старте оперной карьеры и покорении известнейших сцен Европы и Америки.

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Добавим, что 57-летняя Моника Беллуччи в этой постановке носит черное платье-футляр, которое принадлежало Каллас. На сцене используется точная копия дивана, стоявшего в парижской квартире певицы. Также в спектакле звучат ее арии и любимая музыка.

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