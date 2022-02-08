Александринский театр привезет свои спектакли в Москву

Гастроли запланированы на конец марта 2022 года.

Спектакли из репертуара Александринского театра Петербурга покажут в Москве с 24 марта по 1 апреля. Увидеть их можно будет на Основной сцене МХТ имени Чехова и в Центре имени Мейерхольда.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Александринки, в МХТ будут показаны постановки «Рождение Сталина» Валерия Фокина, «Маузер» Теодороса Терзопулоса по пьесе Хайнера Мюллера и «Дети солнца» Николая Рощина по пьесе Максима Горького.

В Центре имени Мейерхольда же будут представлены два спектакля из конкурса «Золотая маска»: «Нана» Андрия Жолдака по роману Эмиля Золя и «Товарищ Кисляков» Андрея Калинина по роману Пантелеймона Романова.

Кроме этого, актеры театра проведут для столичных студентов творческие встречи, мастер-классы и другие образовательные мероприятия.

Ранее Александринский театр гастролировал в Москве в 2019 году.

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