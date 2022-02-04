Хабенский в «Современнике» готовит спектакль об умерших

1 марта в театре «Современник» пройдет премьера спектакля «Интуиция».

Данная пьеса родилась из творческого тандема сценариста Александра Цыпкина и актера Константина Хабенского. Они задались вопросом, что ждет человека после смерти. Герои постановки открывают глаза на той стороне и начинают говорить о своей прошедшей жизни.

«Тринадцать судеб. Тринадцать сожалений о том, что можно было бы исправить в последний день. Их слушают ангелы. Их слушают зрители. Зачем? Узнаем в конце спектакля», — говорится на сайте театра.

В постановке заняты Владислав Ветров, Алена Бабенко, Александр Хованский, Людмила Крылова, Олег Феоктистов, Иван Стебунов и еще два десятка актеров. Режиссер — Данил Чащин.

Премьерные показы пройдут 1, 2 и 17 марта.

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