Театр имени Чехова предоставит бесплатные билеты зрителям с инвалидностью

30 января МХТ имени Чехова объявил о наличии бесплатных билетов на свои спектакли для людей инвалидностью.
На них могут претендовать зрители следующих категорий: инвалиды-участники Великой Отечественной войны; инвалиды-колясочники с одним сопровождающим; дети-инвалиды и с одним сопровождающим, а также инвалиды 1 и 2 группы.
Однако количество бесплатных билетов ограничено, для их получения необходимо предварительно записаться по телефону +7(495)629-53-70 и предъявить документы, подтверждающие право на льготу.
Акция проводится при поддержке крупной японской табачной компании.
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