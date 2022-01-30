Театр имени Чехова предоставит бесплатные билеты зрителям с инвалидностью

Чтобы поучаствовать в акции, нужно предварительно записаться по телефону.

30 января МХТ имени Чехова объявил о наличии бесплатных билетов на свои спектакли для людей инвалидностью.

На них могут претендовать зрители следующих категорий: инвалиды-участники Великой Отечественной войны; инвалиды-колясочники с одним сопровождающим; дети-инвалиды и с одним сопровождающим, а также инвалиды 1 и 2 группы.

Однако количество бесплатных билетов ограничено, для их получения необходимо предварительно записаться по телефону +7(495)629-53-70 и предъявить документы, подтверждающие право на льготу.

Акция проводится при поддержке крупной японской табачной компании.

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