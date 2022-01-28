Вера Алентова отметит 80-летний юбилей спектаклем-бенефисом

В феврале в московском Театре имени Пушкина состоится новая премьера — спектакль «Мадам Рубинштейн». И это будет бенефис актрисы Веры Алентовой, которой в том же месяце исполнится 80 лет.

Постановка расскажет о Хелене Рубинштейн (1872-1965) — основательнице могущественной империи красоты. Упорная и эксцентричная, она всего добилась сама, придумывая все новые косметические средства и неустанно совершенствуя свои изобретения. Смелость и трудолюбие помогли ей стать одной из самых влиятельных и богатых женщин мира. Но счастлива ли она?

Спектакль поставил худрук театра Евгений Писарев.

«Несмотря на юмор, эта история — не легкая комедия, но полноценная драма с интересными героями и неожиданным сюжетом, — говорит он. — В жизни Хелены Рубинштейн было очень много ярких событий, ее обожали и ненавидели, ей стремились подражать, ей льстили. У нее есть слава, есть огромное состояние, но в какой-то момент она понимает, что совершенно одинока. Встреча с бедным, дерзким молодым человеком, по сути, меняет ее — несмотря на все конфликты, на всю непохожесть, они становятся близкими людьми. Это обретение любви — не в романтическом, а просто в человеческом смысле — и есть самое главное.

За основу взята пьеса австралийского драматурга Джона Мисто, произведение которого впервые ставится в Москве. Текст перевели на русский язык специально для Театра Пушкина.

Премьерные показы пройдут 11, 20 и 21 февраля (день рождения Веры Алентовой), а также 4 и 18 марта.

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