«Разговор текста со временем»: в Театре на Бронной поставили «Вишневый сад»

4 и 5 февраля в Театре на Бронной (во «Дворце на Яузе») состоятся показы нового спектакля «Вишневый сад». На этот раз знаменитую чеховскую пьесу поставил молодой режиссер Микита Ильинчик.

Он окончил ГИТИС только в 2020 году, и нынешний проект является для него первой постановкой большой формы.

«Когда работаешь над Чеховым, особенно над таким знаковым произведением, как «Вишневый сад», неизбежно вступаешь в диалог с режиссерскими работами, связанными с пьесой, будь это Стрелер или Эфрос. С одной стороны, это дает возможность концептуального решения — «опрокинуть» все, что было до нас, сделать что-то свое. Но нам с художницей Машей Плавинской хотелось, наоборот, продолжить историю этих постановок. А еще мы надеялись продлить диалог с Чеховым, нам было важно поместить и себя в это время, важен разговор этого текста со временем», — отмечает режиссер.

В проекте заняты Екатерина Волкова, Александра Ревенко, Дмитрий Куличков, Дмитрий Цурский, Василиса Перелыгина, Татьяна Ошуркова, Вера Майорова, Владимир Храбров и другие известные артисты.

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