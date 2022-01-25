«Пропал голос»: Валентина Талызина – о самочувствии перед спектаклем «Волки и овцы» и долгожданной встрече с публикой

Народная артистка РСФСР впервые за три года вышла на сцену.

22 января в театре Моссовета прошла премьера спектакля «Волки и овцы». Постановку можно назвать своего рода бенефисом актрисы Валентины Талызиной, которая впервые за три года после перенесенного инсульта встретилась с театральным зрителем. Причем выбор спектакля также принадлежит артистке, отметившей на сцене свой день рождения.

К произведению Александра Островского режиссер Игорь Яцко обращается впервые. По его словам, пьеса «Волки и овцы» — очень витиеватая, но перед ним стояла задача не нарушить структуру спектакля, а сделать так, чтобы произведение сохранило свою целостность.

А главное — чтобы в ней прозвучали практически все сцены, задуманные автором. Также был очень важен выбор декораций, колорит той эпохи, поясняет Игорь Яцко. Режиссер признается, что отказался от мысли перенести героев прошлого в нынешнее время. И это решение как раз и делает спектакль злободневным и современным.

О чем спектакль «Волки и овцы»

«Сейчас постановки осовременивают настолько часто, что хотелось бы уже вернуться к замыслу автора, к истокам. Тем более что в этом году Александру Островскому исполняется 200 лет, — признается Игорь Яцко. «Переодевание в современность» — прием примитивный и плоский, хотя и действенный, а хотелось все-таки создать мир, балансирующий на грани сказки и жесткой реальности».

Реальности в постановке хоть отбавляй. Спектакль рассказывает о помещице Меропе Мурзавецкой (Валентина Талызина), которая хочет женить своего непутевого племянника Аполлона. И для этого даже подыскала ему подходящую партию – наивную и экзальтированную вдову Евлампию Купавину. Хитрое семейство убеждает молодую женщину, что ее умерший муж был должен брату Мурзавецкой солидную сумму, и вдове надлежит любыми способами компенсировать ее. Как вариант – выйдя замуж за Аполлона.

Купавина вот-вот попадется на их удочку, но планам помещицы и ее племянника не суждено сбыться. На одну хитрость найдется другая хитрость в лице управляющего Василия Беркутова (Александр Яцко).

Режиссер избегает соблазна поделить персонажей на «волков» и «овец»: каждому из героев присущи все эти черты. В постановке нет морализаторства, а характеры действующих лиц раскрываются с помощью злободневных диалогов, музыки и романсов под гитару. Одна из самых пронзительных сцен спектакля – это когда Мурзавецкая предается воспоминаниям о своей молодости, а на сцене появляются фотографии Валентины Талызиной в юном возрасте.

«Мы хотели показать человечность этой дамы, а не только ее коварство. И здесь была очень важна тема милосердия, сострадания, любви, например, подлинного чувства к племяннику-алкоголику, обладающему талантом петь песни. Мурзавецкая так тает перед ним, что все ему прощает. И в этом ведь и есть что-то русское», — говорит Игорь Яцко.

Безусловно, Валентина Талызина пропускает через себя и текст Островского, и характер своей героини. Она проявляет такую актерскую амплитуду, что зрителю остается только восхищаться ей. Валентина Илларионовна, конечно, — камертон этого спектакля, его основная движущая сила.

«Идея этого спектакля принадлежит именно Валентине Талызиной. Она меня сразу предупредила, мол: «Говорят, что со мной тяжело. Возможно это не совсем так, но посмотрим». Мы друг к другу относимся с уважением, любовью и юмором. Валентина Илларионовна — очень активный сочинитель спектакля, цепкий и ясный ум постановки. Она может всех построить, напугать, но при этом я понимаю, что она так шутит. Вообще, с ней очень интересно общаться, — поясняет Игорь Яцко. Мне нравится, когда зритель не понимает, то ли актер сам такой, то ли просто виртуозно играет своего персонажа. Валентина Илларионовна присваивает текст, но даже при всей своей спонтанности он у нее очень структурирован. Она действительно работает над ролью».

Валентина Талызина: «Волков» сейчас меньше»

После спектакля сама Валентина Талызина ответила на вопросы журналистов.

«Александр Островский – великий русский писатель, он такой глубокий, настоящий и причем с большим чувством юмора. Материал у него гениальный. Конечно, я уже обращалась к текстам Островского, но хотелось сделать это снова», — сказала актриса.

— А как вы познакомились с режиссером Игорем Яцко?

— Я побывала на его творческом вечере, где Игорь читал стихи. Я подумала, что это очень талантливый человек. А мне все говорили, что он делает смешные вещи (ставит комедии – прим. ред.). А ведь это такая большая редкость в наши дни.

— Что было самым сложным при работе над постановкой?

— Когда у меня прямо перед днем прогона пропал голос. У нас холодно в театре. Но в целом самочувствие прекрасное.

-Как вы думаете, кого больше в нашем времени: волков или овец?

— Конечно, овец больше, а волков меньше. Россией ведь правят миллиардеры.

— Как отметили день рождения в день премьеры?

— Как всегда очень скромно. Но я чувствовала очень большую ответственность, переживала за то, вернется ли голос или нет. И конечно, главное – не забыть текст.

— Какой подарок вы хотели получить?

— Никакого не надо. Я три года не выходила к зрителю. Вот это и есть для меня подарок. А еще я хочу сказать о нашем коллективе. Какой у нас замечательный ансамбль, у нас нет никакой ненависти, зависти. Мы любим друг друга. И я очень рада, что сегодня пришел первый зритель. Это большое счастье.

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