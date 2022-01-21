В Театре Маяковского поставили «На всякого мудреца довольно простоты»

21 января в Театре имени Маяковского состоится премьера комедийного спектакля «На всякого мудреца довольно простоты» по одноименной повести Александра Островского.

Спустя полтора века произведение не теряет своей актуальности. Как молодому человеку выбиться в люди? Найти себе богатого покровителя, вовремя кому-то польстить, угодить, получить несколько карьерных предложений и, наконец, заключить выгодный брак. Главный герой пьесы умеет сказать каждому именно то, что хочется услышать. Этим навыком он ловко пробивает себе дорогу наверх, становясь на очень скользкую тропу.

В спектакле заняты артисты театра: Виктор Запорожский, Александр Андриенко, Валерия Забегаева, Татьяна Аугшкап и другие.

Первые показы пройдут 21 и 22 января, а затем 5 и 20 февраля.

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