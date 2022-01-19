Райкин, Стоянов, Филиппенко: в «Гоголь-центре» покажут спектакль, посвященный Левитанскому

10 февраля в московском «Гоголь-центре» состоится премьера спектакля «Я не участвую в войне», посвященного 100-летию со дня рождения поэта Юрия Левитанского. Билеты уже поступили в продажу.

«Это не поэтический вечер, где друзья и поклонники автора прочитают любимые стихи и поделятся своими воспоминаниями. В этом спектакле артисты разных поколений — от Константина Райкина до Никиты Кукушкина — будут искать и находить точки соприкосновения настоящего и прошлого, выявлять схожие неизменные черты современного мира и мира второй половины XX века», — говорится на сайте театра.

В основу постановки легла книга стихов «Кинематограф» 1970 года, принесшая Левитанскому широкую популярность. Местом действия спектакля выбран видеоархив, в котором хранятся бобины с кинопленкой.

В проекте задействованы Константин Райкин, Юрий Стоянов, Александр Филиппенко и молодые артисты театра, а также ряд музыкантов. Режиссером выступил Алексей Агранович.

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