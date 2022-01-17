В Театре наций поставили спектакль по сценарию автора фильма «Я шагаю по Москве»

Театр наций начинает 2022 год с премьеры по сценарию советского киносценариста Геннадия Шпаликова — автора фильмов «Я шагаю по Москве», «Я родом из детства» и «Долгая счастливая жизнь».

Печально, но ряд сюжетов, написанных Шпаликовым, не получили экранного воплощения. И вот один из них — под названием «Прыг-скок, обвалился потолок» — поставила на Малой сцене режиссер Марина Брусникина.

«Я давно болею этой историей, — признается она. — Ностальгия. Черно-белое кино, оттепель. Конец оттепели. Удивительный автор, тонкий, живой, глубокий. Эмоциональный и открытый. Редкий. Настоящий. История о любви, о нашем несовершенстве, нелепости, об ошибках, которые мы совершаем, и все равно о любви к людям».

На главные роли режиссер взяла своих бывших студенток Александру Урсуляк и Дарью Калмыкову. Вместе они попытались адаптировать кинематографический сценарий под театр и попасть в удивительную атмосферу автора.

По сценарию обычная советская семья сталкивается с бедой: отец, устроив дебош, угодил за решетку. Мать и дочь остались один на один с проблемами. Но их горе кроется не в советском режиме, а в собственном несовершенстве.

Ближайшие показы спектакля пройдут 17, 30 и 31 января, а также 10 и 11 февраля.

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