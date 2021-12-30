Театр на Таганке поставил спектакль по фильму Эмира Кустурицы

29 декабря стало известно о том, что главным режиссером московского Театра на Таганке назначен Юрий Муравицкий. Вступив в новую должность, постановщик рассказал журналистам, какими проектами займется в первую очередь.

«Первое, чем мы займемся, — начнем работать над очень необычным для театра текстом, это будет впервые в театре, мы представим спектакль по сценарию Эмира Кустурицы «Черная кошка, белый кот», — цитирует Муравицкого ТАСС. — И второе название — «Гамлет». Я думаю, что вернуть «Гамлета» в стены «Таганки» — это тоже хорошая идея».

Юрий добавил, что познакомился лично с Кустурицей, и тот дал добро на постановку его истории. Вопросы возникли только с авторскими правами на музыку из фильма 1998 года.

Напомним, что в 2021 году произошло долгожданное объединение Театра на Таганке и «Содружества актеров Таганки». До этого артисты не могли найти общий язык почти 30 лет. Назначение на должность Муравицкого призвано закрепить новый союз.

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