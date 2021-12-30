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Театр на Таганке поставил спектакль по фильму Эмира Кустурицы

Главный режиссер театра решил сделать постановку «Черная кошка, белый кот».

Театр на Таганке поставил спектакль по фильму Эмира Кустурицы
Эмир Кустурица. Фото: Russian Look

29 декабря стало известно о том, что главным режиссером московского Театра на Таганке назначен Юрий Муравицкий. Вступив в новую должность, постановщик рассказал журналистам, какими проектами займется в первую очередь.

«Первое, чем мы займемся, — начнем работать над очень необычным для театра текстом, это будет впервые в театре, мы представим спектакль по сценарию Эмира Кустурицы «Черная кошка, белый кот», — цитирует Муравицкого ТАСС. — И второе название — «Гамлет». Я думаю, что вернуть «Гамлета» в стены «Таганки» — это тоже хорошая идея».

Юрий добавил, что познакомился лично с Кустурицей, и тот дал добро на постановку его истории. Вопросы возникли только с авторскими правами на музыку из фильма 1998 года.

Напомним, что в 2021 году произошло долгожданное объединение Театра на Таганке и «Содружества актеров Таганки». До этого артисты не могли найти общий язык почти 30 лет. Назначение на должность Муравицкого призвано закрепить новый союз.

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