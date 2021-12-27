Фестиваль Balkon исследует российские города через призму театра

Актеры в четвертый раз сменят сцену на балконы.

В новогоднюю ночь 2022-го стартует четвертый сезон театрального фестиваля Balkon.

Напомним, этот проект стартовал в России в онлайн-формате во время карантина 2020-го, превратив балконы в театральные сцены. Участники читали стихи и отрывки из пьес с фасадов обычных жилых многоэтажек и старинных особняков. Им аплодировали дворы, а затем записи выступлений отправляли на YouTube-канал фестиваля.

В этот раз проект выйдет за рамки столицы и соберет ролики из множества городов, в том числе из Сибири и Дальнего Востока.

«Наша съемочная группа оделась потеплее, запаслась варежками и отправилась в экспедицию через всю Россию. Мы едем в путешествие, чтобы понять (или не понять) самих себя, и не знаем, что найдем. Может быть, там русская Русь, возможно, застывший в вечной мерзлоте Советский Союз или сложно молчит Восток», — сообщили организаторы в Instagram.

Кроме роликов профессиональных актеров и обычных людей, фестиваль представит три документальных фильма, показывающих, как выглядят и звучат российские города.

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В фестивале примут участие Николай Коляда, Марьяна Спивак, Ксения Раппопорт, Денис Шведов, Ольга Бодрова и другие деятели театра. Четвертый сезон продлится с 31 декабря по 1 марта.

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