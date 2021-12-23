Перед Новым годом театр «У Никитских ворот» выпустит мюзикл «Три мушкетера»

Спектакль поставлен Марком Розовским, написавшим сценарий для фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» 1978 года.

23 декабря в московском театре «У Никитских ворот» состоится премьера мюзикла «Три мушкетера».

Режиссером и автором пьесы выступил худрук театра Марк Розовский. Он же, кстати, написал сценарий для культового советского фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» 1978 года. На этот раз он представит зрителям новое прочтение бессмертного романа Александра Дюма.

«Жизнь, смерть, любовь, геройство, самовластье, интриги, приключения, злодейства, предательство, шпиономания — и над этим многоцветным конгломератом превыше всего стоит святая мужская дружба как единственная бесценность, спасающая человека в любом времени и пространстве», — анонсировал Розовский новую постановку.

В спектакле прозвучит музыка Максима Дунаевского. Декорации на сцене будут постоянно меняться, а актеры, кроме вокальных партий, покажут зрителям зрелищные бои на шпагах, которые тренировали под руководством опытных фехтовальщиков.

Премьерные показы пройдут 23, 24, 25 и 31 декабря на Новой сцене театра.

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