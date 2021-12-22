Театр на Бронной готовит спектакль о любви, пронесенной через всю жизнь

Вечером 22 декабря Театр на Бронной проведет во «Дворце на Яузе» предпремьерный показ нового спектакля «Оля+Сережа».

Постановка основана на повести советского писателя Юрия Трифонова «Другая жизнь». Главная героиня переживает смерть мужа. Один на один в квартире с его вещами и фотографиями она вспоминает всю их совместную жизнь — со знакомства до последнего его дня. Женщина пытается в последний раз поговорить с умершим супругом, высказав все, что болит в душе.

В эпоху, когда измены и разводы стали инструментами хайпа, зрители получат возможность увидеть историю о нежности и любви, когда два человека, однажды выбрав друг друга, проживают вместе целую жизнь, учатся чувствовать друг друга, и с годами этот союз перерождается в нечто большее.

«Мне было интересно, как человек анализирует прожитую жизнь, как оценивает свои поступки, как пытается себя простить», — поделилась режиссер спектакля Евгения Громова.

Главные роли в постановке сыграют Ольга Лапшина и Иван Шабалтас.

О датах премьерных показов на сайте театра пока не сообщается.

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