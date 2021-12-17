В поисках «долго и счастливо»: Московский театр кукол готовит премьеру «Госпожа Метелица»

24 декабря Московский театр кукол представит зрителям новую премьеру — спектакль «Госпожа Метелица», основой для которого послужили сказки братьев Гримм.

Собственно, знаменитые собиратели историй и станут главными героями этой постановки. Спектакль начнется с их спора в библиотеке о том, зачем вообще нужны сказки. Но затем к ним приходит девушка, которая ищет собственную историю со счастливым концом. И те, что уже написаны, ей не подходят.

«Героиня спектакля — самая обычная девушка. Оказавшись в сказках братьев Гримм, она не готова в ответственный момент броситься в пасть волку или уснуть пусть и волшебным, но мертвым сном. Позиция нашей героини в какой-то степени протестная. В отличие от сказочных героев, она не понимает, почему для достижения «долго и счастливо» нужны дополнительные сложности, почему она должна быть кроткой и послушной. И из этого рождается ее новая сказка», — цитирует автора и режиссера постановки Наталью Пахомову журнал «Театр».

Первые показы пройдут 24, 25, 29, 31 декабря и 5 января.

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