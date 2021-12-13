В «Современнике» пройдет вечер памяти Валентина Гафта

13 декабря в театре «Современник» пройдет вечер памяти актера Валентина Гафта. Народный артист умер год назад — 12 декабря 2020-го.

«Артист редкой индивидуальности, парадоксальный поэт, необычайной щедрости душа, Валентин Иосифович всегда был центром общего притяжения. Он умел дружить, согревая своим теплом, умел быть непримиримым и категоричным. Вечер памяти соберет на одной сцене близких друзей и коллег Гафта, тех, кому посчастливилось работать с ним вместе, и тех, кто мечтает прикоснуться к наследию великого артиста», — говорится в анонсе на сайте театра.

В вечере, который пройдет на Основной сцене, примут участие Лия Ахеджакова, Марина Неелова, Елена Яковлева, Игорь Крутой, Светлана Немоляева, Ольга Остроумова, Александр Розенбаум, Александр Филиппенко, Александр Ширвиндт, Михаил Швыдкой и другие деятели культуры.

В ходе мероприятия будут звучать любимая музыка Валентина Гафта, воспоминания о нем и, конечно же, его стихи. Начало в 19 часов.

Напомним, актер умер в 85 лет от последствий перенесенного годом ранее инсульта. Он играл в культовых советских картинах «Семнадцать мгновений весны», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Гараж», «Чародеи» и многих других.

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