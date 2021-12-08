Евгений Цыганов сыграет легендарного кукольника Сергея Образцова

21 декабря в Государственном академическом центральном театре кукол имени Образцова состоится премьера спектакля «Я — Сергей Образцов». Постановка посвящена 120-летию со дня рождения основателя театра. Режиссером выступила его внучка — заслуженная артистка России Екатерина Образцова.

По ее словам, через призму жизни этого театрального деятеля можно рассказать об истории всего двадцатого века. Для спектакля будет применено абсолютно новое решение сценического пространства, с помощью кукол на сцене будут созданы образы самого Образцова, Любови Орловой, Лидии Руслановой, Чарли Чаплина, Леонида Утесова, Федора Шаляпина и известных артистов. Главную роль сыграет известный актер Евгений Цыганов.

«Для меня это первый опыт работы в кукольном театре, и опыт очень волнительный, так как мне доверили роль самого Сергея Образцова. Новый спектакль — это попытка увидеть двадцатый век глазами нашего героя, который так и называл себя — «ровесник века». Сергей Владимирович интересен не только тем, что он актер, режиссер, художник, музыкант, фотограф и писатель, но и своими размышлениями о жизни и, конечно, своим замечательным чувством юмора. Думаю, что эта необычная постановка будет интересна всем поколениям», — говорит Цыганов.

Напомним, Сергей Образцов родился в 1901 году и связал свою жизнь с театром. Известность ему принесли так называемые «романсы с куклами». В 1930-х годах ему предложили возглавить Центральный театр кукол. За свою жизнь Образцов воспитал несколько поколений блестящих кукольников. Умер он в 1992 году в возрасте 90 лет.

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