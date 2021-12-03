Евгений Гришковец в новом формате: знаменитый писатель выступит с «монологом-концертом»

20 и 29 декабря в Театральном центре СТД РФ «На Страстном» состоится премьера новой творческой работы Евгения Гришковца, которую он назвал «Монолог-концерт».

Знаменитый автор подчеркивает, что это не моноспектакль. На сцене он будет без костюма, декораций и не в образе своего героя, а сам по себе. По словам 54-летнего писателя, для него это совершенно новый опыт.

«Я буду только автором литературных текстов, которые прочту вам именно так, как считаю нужным и как могу прочесть только я, — рассказывает Гришковец. — В сущности, это будет эстрадное выступление, которое можно назвать концертом. У меня накопилось много разнообразных текстов, которые были написаны в разное время и по разным поводам. Эти тексты никогда не звучали со сцены. Какие-то из них вошли в книги, какие-то я исполнял под музыку, а какие-то не видел и не слышал никто и никогда».

В основу этого 2-часового выступления легли два совсем новых литературных произведения автора — «Узелки» и «Водка как нечто большее». Но они будут дополнены и другими текстами.

Добавим, что после Нового года концерты состоятся 28, 29 и 30 января.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.