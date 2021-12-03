Скандальный спектакль «Дальше мы сами»: любовный треугольник Миркурбанова и внук Андрея Миронова

В Государственном театре Наций прошла премьера спектакля-перформанса «Дальше мы сами». Одни из главных ролей в постановке сыграли актеры Игорь Миркурбанов и Андрей Миронов-Удалов. Создатели спектакля размышляют на тему, может ли человек управлять своей судьбой и уйти от предназначенного рока? Постановка реализуется в рамках проекта «Чтения со смыслом», в рамках которого известные артисты читают произведения молодых авторов.

О чем спектакль «Дальше мы сами»

В основу спектакля режиссера Стаси Венковой легла пьеса современной писательницы Ирады Берг, которая также сыграла в постановке и главную роль. А точнее, Ирада – не начинающий автор. На ее счету несколько книг, в том числе и роман «Любовь и другие диссонансы», написанный в соавторстве с известным польским писателем Янушем Вишневским.

Постановка «Дальше мы сами» рассказывает о судьбе учительницы музыки Анны, которая оказала большое влияние на жизнь своих учеников. Однажды некоторые из них получают приглашение в виде оригами, в котором зашифровано приглашение проститься. Но что это значит: ее приближающуюся смерть, отъезд или самоубийство?

В ходе спектакля каждый из учеников рассказывает свою эмоциональную историю под звуки рояля. Кто-то стал не таким, как все, из-за своей нетрадиционной ориентации, кто-то не получил достаточно родительской любви, иные пошли на поводу своего рокового увлечения…И каждому Анна помогла выбраться из жизненного тупика.

По словам Ирады, учительница Анна близка ей по духу, поскольку так же, как и героиня пьесы, она долго не могла научиться говорить «нет». Но в итоге научилась делать это «благодаря» сложным ситуациям. Поскольку поняла, что в ином случае просто не сможет быть собой.

Ирада Берг: «Мне нравится отношение Игоря Миркурбанова к тексту»

Игорь Миркурбанов воплотил образ Николая – одного из самых главных людей в жизни Анны, также сыгравших в его жизни роковую роль. Он исполнил роль настройщика музыкальных инструментов, который отказался от карьеры музыканта, поскольку сомневался в своих талантах. Вокруг этого персонажа образуется любовный треугольник. С одной стороны – все понимающая и всепрощающая Анна, с другой – ее ученица, готовая забыть все то хорошее, что сделала для нее учительница, ради своей новой любви». Один из самых чувственных и эротичных эпизодов спектакля – это танец ученицы и Николая.

«Мне нравится глубокое отношение Игоря к тексту, его осмысление текста через себя. Поэтому мы и пригласили его на главную роль. Кроме того, в других спектаклях я работаю с Машей Мироновой, Максимом Матвеевым, Лизой Боярской, поскольку мой проект «Чтение со смыслом» стал очень успешным», — поясняет Ирада Берг.

В спектакле «Дальше мы сами» принял участие и актер Андрей Миронов-Удалов – внук Андрея Миронова, сын актрисы Марии Мироновой. Кстати, по словам Ирады Берг, именно Мария вдохновила ее на создание пьесы, убедила поверить в себя.

Андрей же сыграл сына Анны Федора, который мучается от материнского непонимания и собственной ревности.

По словам Ирады Берг, ее пьеса «Дальше мы сами» как раз о человеческих страхах и о состоянии обнуления, которое выводит человека на новый уровень. Как признается автор, она не раз переживала периоды, когда приходится выходить из зоны комфорта и буквально нырять в новую жизнь. Сначала страшно, а потом ты благодаришь обстоятельства…

«Все образы в моем спектакле собирательные. Однако мне приходилось встречать людей, которым нужно дойти до определенного дна, чтобы снова оттолкнуться от него, — говорит Ирада. — И идти дальше, став новым человеком, верящим в свое будущее. Очень важно, что через боль мы начинаем понимать ценность жизни».

Спектакль получился очень стильным, емким, в нем отсечено все лишнее. И невероятно щемящим, когда слышишь, как где-то вдалеке стучат капли дождя, а на рояле звучат грустные мелодии, напоминая о неотвратимости Судьбы.

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