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Во МХАТе вернутся к спектаклям золотой коллекции театра

После эксперимента с Бузовой на легендарную сцену вернутся прежние постановки.

Во МХАТе вернутся к спектаклям золотой коллекции театра
Неужели театральная звезда Ольги Бузовой закатилась? Фото: Global Look Press

После отказа от спектакля с Бузовой во МХАТе имени Горького обещали вернуться к прежним знаменитым спектаклям. В новом интервью каналу «Россия-24» гендиректор театра Владимир Кехман перечислил, о каких именно постановках идет речь.

Это «Васса Железнова», «Гамлет», «Вишневый сад» и «Белая гвардия». А также ныне идущий спектакль «Три сестры», который, по словам директора, нужно вернуть в его исходное положение. Также Кехман пообещал новую коллекцию детских спектаклей.

После смены руководства МХАТ ужа начал зарабатывать, передает ТАСС. Билеты на первые два спектакля «Женщины Есенина» уже полностью распроданы. Вдобавок на декабрь дополнительно поставлено еще пять постановок.

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Владимир Кехманзамена спектакляМХАТ имени Горькоготеатр