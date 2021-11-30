Номинантов премии «Звезда театрала — 2021» объявят 6 декабря

У зрителей есть последние несколько часов, чтобы проголосовать за лучшие театральные работы.

30 ноября завершается зрительское голосование премии «Звезда театрала». Пользователи Интернета отдают свои голоса в 18 номинациях с 15 сентября.

Так за «Лучший спектакль» в большой форме борются Театр Олега Табакова («И никого не стало» Владимира Машкова), Театр имени Вахтангова («Король Лир» Юрия Бутусова) и Театр имени Моссовета («Ричард III» Нины Чусовой).

За «Лучшего режиссера» конкурируют Юрий Бутусов («Сын» в РАМТ), Владимир Иванов («Мертвые души» в Театре имени Вахтангова) и Константин Райкин («Плутни Скапена» в «Сатириконе»).

«Лучшая мужская роль» может достаться Максиму Аверину («Лес» в Театре сатиры), Александру Домогарову («Ричард III» в Театре имени Моссовета) или Евгению Цыганову («Моцарт «Дон Жуан». Генеральная репетиция» в Мастерской Петра Фоменко).

А на «Лучшую женскую роль» претендуют Виктория Исакова («Ложные признания» в Театре имени Пушкина), Татьяна Кравченко («Под одной крышей» в «Ленкоме Марка Захарова») и Елена Яковлева («Театр» в «Современнике»).

Результаты голосования будут объявлены 6 декабря на сцене Театра Вахтангова.

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