Екатерина Стриженова о «Женщинах Есенина» во МХАТе: «Спектакль смотрится как кино!»

3 и 4 декабря во МХАТе имени Горького состоится премьера спектакля «Женщины Есенина». В нем Алиса Гребенщинова играет Зинаиду Райх, Екатерина Волкова — Айседору Дункан, Агния Кузнецова — Галю Бениславскую. А известная актриса Екатерина Стриженова исполнила роль матери великого поэта.

Последняя в одном из интервью рассказала об этой постановке, назвав ее смелым и амбициозным проектом.

«Здесь вы не увидите стереотипную березку с балалайкой. Спектакль поставила Галина Полищук — очень известный в театральных кругах режиссер из Латвии, обладатель множества престижных наград. Она загнала нас в такой жесткий рисунок, что спектакль смотрится как кино!» — поделилась Стриженова.

Она рассказала, что новая роль пришла к ней мистическим образом. Как-то раз Екатерина случайно наткнулась на единственную видеозапись матери Есенина и еще подумала, как мало люди знают об этой женщине, родившей гения. И через несколько дней ей пришло приглашение сыграть эту самую героиню.

Стриженова рассказала о непростой судьбе своего персонажа. Она была насильно выдана замуж за нелюбимого мужчину, ушла от него, оставила сына Сережу с родней и уехала в город, где у нее случился новый роман и родился другой ребенок. По словам актрисы, Есенин так и не смог простить свою мать за предательство отца.

«Потом через призму родительских отношений он предъявлял счет всем женщинам по жизни. Всех подозревал, ревновал и обижал. При этом они его не просто любили, а обожали, боготворили, восхищались и прощали все!» — цитирует Стриженову издание 7days.

Актриса рассказала, что спектакль начинается со смерти Есенина, после которой его женщины пытаются выяснить, что стало причиной такого печального конца поэта.

Самого Сергея играет молодой актер Андрей Вешкурцев. Стриженова прочит ему большое будущее.

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